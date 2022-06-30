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Путин обвинил Вашингтон в ухудшении положения развивающихся стран

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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США напечатали денег и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении. Об этом 30 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

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Путин указал, что раньше Вашингтон поставлял на мировой рынок больше продовольствия, чем покупал. А теперь же «они напечатали денег и скупили продовольствие, заставив голодать развивающиеся страны».

Он также назвал ошибочную политику западных стран итогом возникших на сегодняшний день проблем во многих странах, включая инфляцию.

«В результате этих очевидных ошибок в области энергетики резко выросли цены на газ, который является одним из основных продуктов для производства удобрений. Выросли цены. Многие компании просто закрылись, потому что стало экономически нецелесообразно производить эти продукты», — сказал он на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Ранее в четверг Путин также указал в ходе встречи с индонезийским коллегой, что РФ не препятствует вывозу украинской пшеницы. Он отметил, что киевские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Эта тема активно обсуждается в последнее время в мире на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира.

19 июня агентство Bloomberg сообщало, что зарубежные страны испытывают дефицит определенных продуктов из-за неблагоприятной обстановки в мире.

17 июня представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран. Он также отметил, что Россия с лихвой обеспечивает все свои потребности в продовольствии.

До этого, 2 июня, помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

19 мая российский сенатор Алексей Пушков обвинил США в порождении продовольственного кризиса. Он указал, что Вашингтон предпринимает попытки противостоять глобальному продовольственному кризису, но при этом не устраняет его подлинных причин, а именно собственной политический стратегии.

Таким образом Пушков прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена, который анонсировал 18 мая финансовую помощь Вашингтона в $215 млн, направленную на преодоление продовольственного кризиса.

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