Реклама
Прямой эфир
Мир
Войска ЛНР и России форсировали Северский Донец возле Лисичанска
Мир
Макрон не исключил новых контактов с Путиным
Мир
Путин исключил преграды со стороны России по вывозу зерна с Украины
Мир
Макрон назвал недопустимыми удары ВСУ по территории РФ с помощью французского оружия
Экономика
Путин заявил об отсутствии у России ограничений на вывоз удобрений
Авто
В России снизилась доля продаж дизельных легковых автомобилей
Мир
В СВР заявили о планах Польши провести структурное расчленение Украины
Мир
Путин пообещал рассказать Видодо о видении России ситуации на Украине
Мир
В Чехии снизилось число желающих помогать беженцам из Украины
Мир
Столтенберг анонсировал проведение следующего саммита НАТО в Литве
Мир
Стоимость газа в Европе достигла отметки в $1600 за 1 тыс. куб. м
Сюжет:

Москвичам пообещали засушливый июль

Тишковец: в Москве ожидается теплый и засушливый июль
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве ожидается теплый и засушливый июль, дефицит осадков может составить 40–60%. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жар с предсказаньями: какие хитрости помогут спастись от зноя
Врачи рассказали, как помочь себе пережить аномальное тепло

«По долгосрочному прогнозу фоновой температуры июль в Центральной России ожидается на 1–1,5 градуса теплее многолетней нормы с существенным дефицитом осадков», — написал метеоролог в своем Telegram-канале.

При этом отметил, что в Москве по климату осредненная ночная температура воздуха составляет +13,5 градуса, дневная — +23,1 градуса.

Также отмечается, что вместо положенных в столице 94 мм осадков прогнозируется в лучшем случае только половина.

Кроме того, в сообщении говорится, что температура в июле будет неоднородной. Наибольшее положительное отклонение столбиков термометров от нормы прогнозируется в первой декаде июля — +4 градуса тепла. Во второй декаде аномалия сократится до 0,5 градуса.

Период с 20 по 30 июля температура будет соответствовать средним показателям метеостатистики.

Ранее в этот день главный врач лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Светлана Савченко предупредила , что переизбыток питьевой воды, потребляемой в жару, может стать причиной отека мозга из-за состояния под названием «гипонатриемия».

Как пояснила специалист, употребление в жару за короткий промежуток времени большого количества воды при избыточном пото- и мочеотделении приводит к уменьшению концентрации натрия в крови, который отвечает за баланс жидкости.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022