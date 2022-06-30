Москвичам пообещали засушливый июль

В Москве ожидается теплый и засушливый июль, дефицит осадков может составить 40–60%. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По долгосрочному прогнозу фоновой температуры июль в Центральной России ожидается на 1–1,5 градуса теплее многолетней нормы с существенным дефицитом осадков», — написал метеоролог в своем Telegram-канале.

При этом отметил, что в Москве по климату осредненная ночная температура воздуха составляет +13,5 градуса, дневная — +23,1 градуса.

Также отмечается, что вместо положенных в столице 94 мм осадков прогнозируется в лучшем случае только половина.

Кроме того, в сообщении говорится, что температура в июле будет неоднородной. Наибольшее положительное отклонение столбиков термометров от нормы прогнозируется в первой декаде июля — +4 градуса тепла. Во второй декаде аномалия сократится до 0,5 градуса.

Период с 20 по 30 июля температура будет соответствовать средним показателям метеостатистики.

Ранее в этот день главный врач лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Светлана Савченко предупредила , что переизбыток питьевой воды, потребляемой в жару, может стать причиной отека мозга из-за состояния под названием «гипонатриемия».

Как пояснила специалист, употребление в жару за короткий промежуток времени большого количества воды при избыточном пото- и мочеотделении приводит к уменьшению концентрации натрия в крови, который отвечает за баланс жидкости.