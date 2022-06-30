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Путин заявил об отсутствии у России ограничений на вывоз удобрений

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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У России нет ограничений на вывоз удобрений. Об этом 30 июня президент РФ Владимир Путин сообщил главе Индонезии Джоко Видодо на встрече в Москве.

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Российский лидер уточнил, что объемы производства в стране достаточны, то же касается и ситуации с продовольствием.

Также, по его словам, в этом году РФ готова поставить примерно 50 млн т зерновых на экспорт.

«В прошлом году Россия поставила на внешний рынок свыше 40 млн т зерновых, а в этом году готовы будем поставить примерно 50 млн т», — сказал он.

Говоря о прекращении транспортировки украинского зерна через черноморские порты, Путин отметил, что, по данным российской стороны, речь идет о 5 млн т. По его мнению, этот объем не окажет серьезный эффект на ситуацию на мировом продовольственном рынке.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, в ходе которого глава МИД РФ подтвердил готовность России продолжать выполнять свои обязательства по экспорту продовольствия и удобрений.

В тот же день посол в США Анатолий Антонов выразил мнение, что антироссийские санкции подхлестнули глобальный продовольственный кризис. По его мнению, выход из сложившейся ситуации возможен «путем обеспечения свободного доступа зерна и удобрений, в том числе российских, на мировые рынки».

Кроме того, 26 июня Гутерриш заявил, что мир не сможет обойтись без российских удобрений при решении проблемы продовольственной безопасности.

В конце мая «Известиям» в Минсельхозе рассказали, что РФ полностью обеспечивает собственную продовольственную безопасность и готова поставлять на зарубежные рынки излишки производства. В Россельхозбанке «Известиям» сообщили, что в группу перспективных стран с точки зрения наращивания экспорта зерна входят Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Танзания, Мозамбик, Бенин и Нигер.

26 мая Путин отметил, что страна остается самым крупным экспортером пшеницы в мире.

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