Путин пообещал рассказать Видодо о видении России ситуации на Украине

Президент РФ Владимир Путин пообещал проинформировать коллегу из Индонезии Джоко Видодо о видении России относительно ситуации на Украине.

«Мы с вами разговаривали по телефону, и вы проявляли озабоченность и интерес к вопросам урегулирования, связанным с кризисом на Украине, в Донбассе. Я подробно вас проинформирую обо всем, что там происходит, и о нашем видении этих проблем», — сказал он индонезийскому коллеге.

Путин и Видодо начали переговоры в Кремле в четверг, 30 июня. Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, беседа глав двух государств продолжится в формате рабочего завтрака, затем они сделают заявление для прессы.

По информации Кремля, на встрече Путин и Видодо должны обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в мировой экономике.

До этого Видодо находился с рабочим визитом в Киеве, где предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать послание Путину.

29 апреля Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. Также известно, что такое приглашение было сделано и президенту Зеленскому, несмотря на то что его страна не входит в G20. Президент Украины также ответил на него согласием. Однако спустя несколько месяцев он заявил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от состава участников и ситуации в его стране.

Саммит «большой двадцатки» пройдет в Индонезии 15–16 ноября.