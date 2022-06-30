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Макрон назвал недопустимыми удары ВСУ по территории РФ с помощью французского оружия

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Фото: ТАСС/Le Pictorium Agency via ZUMA
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Поставляемое Францией оружие для Украины не должно использоваться для атак на территорию России. Об этом заявил 30 июня президент Франции Эммануэль Макрон.

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Как отметил лидер страны, это является условием для дальнейших поставок оружия Украине.

«Мы продолжим вооружать и обучать в пределах существующих операционных рамок: никогда не атаковать территорию РФ, но помогать защищать территорию Украины и поддерживать ее армию», — указал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

Ранее, 28 июня, президент Франции выразил надежду, что конфликт на Украине закончится до конца текущего года. При этом он подтвердил планы Парижа направить Киеву шесть самоходных гаубиц Caesar в дополнение к 12, поставленным ранее. Кроме того, он указал на оборонительный характер поставок оружия Украине странами G7.

В тот же день министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что его ведомство намерено направить на Украину бронетранспортеры VAB (бронированные передовые машины). Киев получит бронетранспортеры «в значительных количествах», добавил он.

10 июня стало известно, что Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о готовности продолжать поставки оружия Киеву, в том числе тяжелого. Первая партия артиллерии была доставлена в Киев еще в апреле.

Представитель России при ООН Василий Небензя днем ранее заявил, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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