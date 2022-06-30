В Чехии снизилось число желающих помогать беженцам из Украины

В Чехии снизилось число желающих помогать украинским беженцам в середине июня по сравнению с началом апреля в связи с опасениями ухудшения собственного уровня жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные агентством STEM в четверг, 30 июня.

Согласно проведенному опросу, 53% респондентов одобряют ту помощь, которую оказывают гражданам Украины в Чехии, что на 11% ниже по сравнению с показателями за начало апреля.

Между тем 26% опрошенных полностью отвергают помощь беженцам. В начале апреля их число составляло лишь 16%.

Примерно 60% респондентов полностью поддерживают действия правительства по приему украинских беженцев. При этом в начале апреля этот показатель был равен 70%.

«Данные опроса показывают, что более половины граждан (Чехии. — Ред.) по-прежнему одобряют помощь Украине со стороны западных стран. После спада в мае также вновь начала расти поддержка усилий стран НАТО по укреплению восточного фланга альянса. В долгосрочной перспективе число людей, поддерживающих Россию в конфликте, будет составлять 4%, а доля дезинформированных будет расти незначительно», — говорится в комментарии агентства к результатам опроса.

Агентство STEM проводило опрос в период с 10 по 20 июня. В нем приняли участия 1018 респондентов старше 18 лет.

13 апреля сообщалось, что правительство Чехии выделило €184 млн (4,6 млрд крон) на преодоление миграционного кризиса в стране, который возник из-за резкого увеличения числа беженцев с Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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