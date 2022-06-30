Макрон рассказал об отношении НАТО к Китаю

Деятельность НАТО как альянса не направлена против Китайской Народной Республики (КНР). Об этом в четверг, 30 июня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«НАТО не является альянсом против Китая», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Мадриде.

И тем не менее он отметил, что «нужно принимать во внимание систематические вызовы, которые представляет рост мощи Китая».

29 июня Североатлантический альянс в своей новой стратегической концепции обозначил Россию как «самую значительную и прямую угрозу безопасности» НАТО.

Центральным событием трехдневного саммита НАТО в Мадриде стало одобрение Стратегической концепции до 2030 года. Эксперты прогнозировали, что в этом документе блок обозначит Россию как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности. Также отмечалось, что кроме России в образе «угрозы» альянс впервые коснется и Китая.

14 июня стало известно, что страны НАТО считают поведение Китая системным вызовом для своей безопасности. Кроме того, отмечалось, что Китайская Народная Республика быстро расширяет свой ядерный арсенал и не следует принципам прозрачности в реализации военной модернизации. Кроме того, стран-участников НАТО смутило то, что Китай сотрудничает с Россией в военной сфере.

В альянсе выразили уверенность, что взаимное понимание и прозрачность будут полезны как НАТО, так и Китаю.