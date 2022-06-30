Генерала МВД Мельникова приговорили к 7 годам колонии за вымогательство взятки

Хамовнический суд Москвы признал виновным и приговорил к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн рублей бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова по делу о взяточничестве, передает корреспондент «Известий» из зала суда 30 июня.

«Назначить Мельникову 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 30 млн рублей», — огласила приговор судья Марина Фильченко.

Кроме того, суд назначил 7,5 лет колонии экс-начальнику службы криминальной милиции ОМВД «Пресненский» Ивану Викову. Подельникам бывших полицейских суд также вынес обвинительный приговор. Так Андрею Фролову назначено 7,5 лет лишения свободы, а Андрею Виколу назначено наказание в виде 8 лет. Всем им также назначен штраф в размере 30 млн рублей.

Прокурор запросил для него 8 лет колонии строгого режима.

Согласно обвинению, Мельников, Виков, а также другие их подельники Фролов и Викол обвиняются в покушении на мошенничество и получении взятки в размере 30 млн рублей за прекращение уголовного дела столичного бизнесмена.

По данным следствия, Мельников вместе Виковым добились возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении предпринимателя Артура Панюшкина. После чего бывшие высокопоставленные полицейские привлекли к делу Викола и Фролова, которые предложили решить вопрос о закрытии дела за 100 млн рублей.

Панюшкин обратился в полицию, и после передачи первого транша в 30 млн рублей фигуранты были задержаны.

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