Минобороны России: обмен пленных по формуле 144 на 144 проводился по указанию Путина

Обмен пленных российских солдат на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводился по прямому указанию президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам в четверг, 30 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что жизни, здоровье и освобождение военнослужащих ВС РФ и бойцов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — это самая главная задача.

По его словам, практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Согласно данным Минобороны, общее число захваченных или сдавшихся в плен военнослужащих Украины составляет более 6 тыс. человек.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что главным для России является возвращение ее военных и всех тех, кто сражается за право существования ДНР и ЛНР.

29 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о завершении обмена военнопленными с украинской стороной в формате 144 на 144. Он отметил, что несколько из переданных пленных ВСУ находятся в плачевном состоянии. У некоторых из них тяжелые ранения с ампутацией конечностей и другими осложнениями.

24 июня появилась информация о сдаче в плен свыше 600 украинских боевиков под Лисичанском в ЛНР. Также более 40 бойцов из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в Горском и Золотом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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