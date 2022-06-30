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Минобороны России: обмен пленных по формуле 144 на 144 проводился по указанию Путина

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Обмен пленных российских солдат на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводился по прямому указанию президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам в четверг, 30 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Под Лисичанском сдались в плен до 600 боевиков. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
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Он отметил, что жизни, здоровье и освобождение военнослужащих ВС РФ и бойцов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — это самая главная задача.

По его словам, практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Согласно данным Минобороны, общее число захваченных или сдавшихся в плен военнослужащих Украины составляет более 6 тыс. человек.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что главным для России является возвращение ее военных и всех тех, кто сражается за право существования ДНР и ЛНР.

29 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о завершении обмена военнопленными с украинской стороной в формате 144 на 144. Он отметил, что несколько из переданных пленных ВСУ находятся в плачевном состоянии. У некоторых из них тяжелые ранения с ампутацией конечностей и другими осложнениями.

24 июня появилась информация о сдаче в плен свыше 600 украинских боевиков под Лисичанском в ЛНР. Также более 40 бойцов из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в Горском и Золотом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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