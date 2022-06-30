Консервный завод возведут в индустриальном парке в Ставрополе

В Ставрополе началась реализация инвестпроекта по строительству консервного завода. Объект расположится на территории индустриального парка на улице Коломийцева.

Как сообщает городская мэрия, инвестором выступает ООО «Ставропольские консервы». Фирма намерена вложить в запуск нового производства 50 млн рублей.

«Проект предусматривает запуск производственных мощностей с выпуском рыбных консервов томатной и масляной групп мощностью 2,9 млн банок в год, 240 тыс. банок в месяц», — рассказал глава города Иван Ульянченко.

Реализация проекта позволит создать 25 новых рабочих мест. В будущем инвестор намерен расширить производство и ассортимент, уточняет NewsTracker.

По данным властей, на заводе будут применяться новейшее оборудование и уникальная технология. Это позволит сократить издержки и составить конкуренцию другим производителям.

Ранее 30 июня сообщалось, что в Алтайском крае построят семенной завод, который будет работать на турецком оборудовании. Семена зерновых культур планируется поставлять в регионы Сибири и Казахстана.