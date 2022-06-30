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В России подготовили закон для облегчения ввода в оборот сельхозземель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России подготовлен законопроект, согласно которому ввод в оборот сельскохозяйственных земель будет проходить быстрее. Как заявил 30 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, документ также должен будет предотвратить злоупотребления в данной сфере.

По словам главы правительства, в поправках предусмотрены меры, которые не позволят недобросовестным предпринимателям переоформлять такие участки на третьих лиц или предлагать их в качестве залога.

Также на заседании зашла речь и о сокращении сроков предоставления государственных и муниципальных участков земель. Теперь на принятие решения о выделении такой земли за счет применения цифровых технологий и быстрого взаимодействия между ведомствами будет отводиться 20 дней.

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23 июня сообщалось, что в России подготовлено предложение о том, чтобы разрешить тратить материнский капитал на покупку земельных участков. Как сообщили «Известиям» в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ), соответствующий проект закона разработан, обсуждается экспертами и готовится к внесению в Госдуму. Сейчас маткапитал можно использовать на строительство дома, но, не имея земли, реализовать это право сложно, подчеркнули в ОНФ.

В апреле в Совете Федерации также были проведены несколько мероприятий, на которых обсуждали землеустройство в России. На них в том числе была затронута проблема, касающаяся более 15 млн га земли в стране — это невостребованные земельные доли, которые раздавали в качестве паев сотрудникам колхозов. Сенаторы заявили, что разработку законопроекта надо ускорить. Это даст старт процессу внесудебной системы передачи таких земель муниципалитетам с дальнейшей реализацией.

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