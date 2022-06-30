Эксперт перечислил возможные факторы для девальвации рубля

Девальвация рубля в перспективе возможна, но спустя длительный период времени и будет зависеть от разных факторов, в том числе от волатильности нефтяных котировок. Об этом заявил «Известиям» партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов в четверг, 30 июня.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявила, что попытки возвращения курса рубля на уровень прежних экономических условий грозят девальвацией. Она подчеркнула, что о динамике курса в последнее время ведутся оживленные дискуссии. При этом курс сразу меняется на фоне того, как изменяются внешние условия.

Председатель ЦБ объяснила, что управление курсом российской денежной единицы на данный момент невозможно, так как либо должен расти номинальный курс, либо произойдет инфляция, а для бизнеса важен реальный обменный курс. управление валютным курсом резко снижает независимость и самостоятельность российской денежно-кредитной политики. Набиуллина отметила, что привязка рубля к валютам других стран, где высокая инфляция, может привести к «импорту инфляции» из них.

«Возврат к докризисным уровням теоретически может произойти, но даже при сценарии ослабления рубля ориентиром можно считать в лучшем случае первый квартал 2023 года. Для ЦБ гораздо более сложная задача состояла в том, чтобы ослабить резкую девальвацию рубля в конце февраля — начале марта. Но в условиях ограничений на европейский и американский импорт у импортеров стоит задача перестройки логистических цепочек и многое будет зависеть от того, как быстро они сориентируются», — считает Шатов.

Он предположил, что возможны послабления ограничений на импорт в РФ в будущем, если ситуация начнет меняться. Правда, пока явных предпосылок к этому не наблюдается, сказал эксперт.

«Нормальные значения для экономики по мнению [первого вице-премьера] Андрея Белоусова — это 70–80 рублей за доллар. Для того чтобы вернуть доллар на эти уровни, необходимо для начала восстановить рынок наличной валюты через уменьшение валютного спрэда, что поможет стимулированию внутреннего спроса на наличную валюту», — сказал партнер инвесткомпании.

Позиции Минфина и Центробанка по вопросу возможного ослабления рубля кардинально противоположные: Минфин выступает за плавную девальвацию, в то время как регулятор считает текущую ситуацию нормальной для изменившихся условий и ссылается на невозможность управления курсом в текущих обстоятельствах, указывая на важность сохранения плавающего курса, добавил Шатов.

По его словам, многое будет зависеть от того, кто выйдет победителем в этом споре, но на текущий момент ожидать быстрого возврата к старым значениям не следует.

В то же время аналитики банка «Фридом Финанс» считают, что девальвация рубля невозможна в текущих рыночных условиях, так как курс российской нацвалюты не фиксированный. При искусственном регулировании курса девальвация возможна, однако Минфин вместо этого предлагает проводить интервенции через валюты дружественных стран, что позволяет избежать установления точного курса государством, пояснили специалисты.

Отвечая на вопрос «Известий», как вернуть рубль к нормальным для российской экономики значениям, избежав девальвации, аналитики отметили, что в идеале необходимо увеличить объемы импорта до прошлогодних.

«Из-за ограничений Запада сейчас это крайне сложно, даже с учетом легализации параллельного импорта, так как объем поставок товаров из-за рубежа в марте-апреле текущего года упал примерно на 60%, а после разрешения параллельного импорта это падение удалось пока сократить лишь до 40%», — рассказали специалисты.

Во «Фридом Финанс» добавили, что можно, как ЦБ в 2014 году, проводить прямые или косвенные интервенции на валютном рынке для предотвращения девальвации и покупки валюты для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы избежать чрезмерного укрепления российской нацвалюты. Однако в текущих экономических условиях Центробанк не считает целесообразным покупать валюту недружественных стран, так как часть золотовалютных резервов (ЗВР) заморожена.

Также есть механизм интервенций через кросс-курсы с валютами дружественных стран. Использовать его предлагает Силуанов, напомнили аналитики.

«Но мы ожидаем конкретных действий по восстановлению приемлемого для экспортеров курса рубля за счет введения нового бюджетного правила. Президент России поручил разработать его до конца июля, а применение предыдущего аналогичного механизма было приостановлено до 1 сентября», — сказали эксперты.

Вероятно, за август утвердят новое бюджетное правило, но в него вряд ли включат покупку доллара и евро на сверхдоходы от продажи нефти и нефтепродуктов для пополнения ФНБ, за счет чего поддерживался сбалансированный курс российской денежной единицы ранее, допустили аналитики. Возможно, взамен этой практики будет инициирована покупка валют дружественных государств, позволяющая корректировать стоимость нацвалюты РФ через кросс-курсы, предположили специалисты.

16 июня Белоусов отметил серьезное укрепление российской национальной валюты и назвал ее слишком крепкой. Он также назвал оптимальным курс 70–80 рублей за доллар.

В тот день в ЦБ заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, подчеркнув, что его курс «должен оставаться плавающим». Позицией регулятора является таргетинг инфляции, но не курса, добавили там.