Акции «Газпрома» усилили падение почти до 27% после сообщений о дивидендах за 2021 год

Акции «Газпрома» падают на 26,72% — до 218,13 рубля. Это происходит на фоне сообщений о том, что собрание акционеров компании решило не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Из данных Московской биржи следует, что в моменте акции упали более чем на 30% и торговались по 207,69 рубля.

Падение акций происходит после решения акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год несмотря на рекомендации совета директоров. Заместитель председателя холдинга Фамил Садыгов объяснил решение тем, приоритетами «Газпрома» сейчас являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов России, и подготовка к предстоящей зиме.

Как рассказали в «БКС Мир инвестиций» «Известиям», в результате решения «Газпрома» в минус ушли почти все бумаги рынка России. Так, более 5% теряют бумаги «Яндекса», более 4% — акции TCS, ВТБ, «Полиметалла», «Северстали», «Русала», «Алросы». Кроме того, эксперты заявили, что отказ от выплаты дивидендов не только лишает инвесторов возможности претендовать на выплаты за тот период, но и создает риски для выплат в будущем.

В мае сообщалось, что совет счел необходимым выплатить рекордные для российского фондового рынка дивиденды в размере 52,53 рублей на акцию.