Реклама
Прямой эфир
Общество
В Мытищах госпитализировали двух человек после падения лифта
Мир
Около 1 тыс. человек осталось на территории завода «Азот» в Северодонецке
Общество
Госдума одобрила внесудебную блокировку СМИ за публикацию фейков
Мир
Путин указал на попытку подменить международное право диктатом
Мир
Лукашенко заявил о способности Москвы и Минска снабжать Калининград
Мир
В Госдуме заявили о борьбе России за каждого пленного бойца
Мир
Депутат бундестага обвинил СМИ во всплесках русофобии в ФРГ
Общество
В Москве завершилось прощание с певцом Пьером Нарциссом
Экономика
В ЦБ утвердили концепцию обновленных купюр номиналом 1000 и 5000 рублей
Мир
Комендатура Северодонецка организовала блокпосты у завода «Азот»
Мир
В Германии назвали напряженной ситуацию с газом

Столтенберг анонсировал проведение следующего саммита НАТО в Литве

Генсек НАТО Столтенберг: следующий саммит альянса пройдет в 2023 году в Литве
0
Фото: REUTERS/Susana Vera
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следующий саммит НАТО состоится в литовском Вильнюсе в 2023 году. Об этом в четверг, 30 июня, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Реальное в Мадриде: чего ждать от саммита НАТО
И возможны ли подвижки в отношениях альянса с Москвой

«Мы вновь встретимся в следующем году в литовском Вильнюсе», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде.

Он также сообщил, что в следующий вторник, 5 июля, руководство альянса подпишет протокол о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии, которые в мае подали заявки на вступление в блок.

В этом году саммит проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. Накануне альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа «самой значительной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе». Члены НАТО обвинили РФ в ситуации на Украине, в разрастании энергокризиса и в проблемах с продовольствием.

При этом НАТО обозначило, что не считает себя частью конфликта на Украине и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны. В то же время участники саммита заявили, что военный альянс не представляет опасности для России и не стремится к конфронтации. Также в НАТО отметили, что продолжат «отвечать на угрозы и враждебные действия» России.

Ранее, 28 июня, Столтенберг в ходе пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Мадриде сообщил, что НАТО планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге до более чем 100 тыс. человек. В том числе, по его словам, там планируется создать склады вооружений.

Саммит НАТО проходит раз в год, исключением стал 2022-й, когда конфликт на Украине сподвиг лидеров блока собраться на внеочередные переговоры в феврале и марте. Встречу же в Испании генсекретарь блока Йенс Столтенберг назвал «решающей и преобразующей для НАТО».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022