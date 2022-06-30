Столтенберг анонсировал проведение следующего саммита НАТО в Литве

Следующий саммит НАТО состоится в литовском Вильнюсе в 2023 году. Об этом в четверг, 30 июня, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы вновь встретимся в следующем году в литовском Вильнюсе», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде.

Он также сообщил, что в следующий вторник, 5 июля, руководство альянса подпишет протокол о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии, которые в мае подали заявки на вступление в блок.

В этом году саммит проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. Накануне альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа «самой значительной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе». Члены НАТО обвинили РФ в ситуации на Украине, в разрастании энергокризиса и в проблемах с продовольствием.

При этом НАТО обозначило, что не считает себя частью конфликта на Украине и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны. В то же время участники саммита заявили, что военный альянс не представляет опасности для России и не стремится к конфронтации. Также в НАТО отметили, что продолжат «отвечать на угрозы и враждебные действия» России.

Ранее, 28 июня, Столтенберг в ходе пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Мадриде сообщил, что НАТО планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге до более чем 100 тыс. человек. В том числе, по его словам, там планируется создать склады вооружений.

Саммит НАТО проходит раз в год, исключением стал 2022-й, когда конфликт на Украине сподвиг лидеров блока собраться на внеочередные переговоры в феврале и марте. Встречу же в Испании генсекретарь блока Йенс Столтенберг назвал «решающей и преобразующей для НАТО».