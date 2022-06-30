«Желтый» уровень опасности объявили в Саратовской области из-за гроз

В Саратовской области действует «желтый» уровень погодной опасности. 1 июля в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Так, грозы прогнозируются утром и днем 1 июля. При этом ветер усилится до 20 м/с, а при грозе будет шквалистого характера. В отдельных районах ожидаются ливни, может выпасть до 49 мм осадков. Также возможен град.

В регионе и в его столице сохранится чрезвычайная пожарная опасность («оранжевый» уровень).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о высокой пожарной опасности в начале июля в некоторых регионах России. Причиной будет жаркая погода. Жара с превышением климатической нормы на 4–6 градусов ожидается в начале июля Москве и Санкт-Петербурге.