В Кремле указали на отсутствие контактов с США по стратегической стабильности

Контактов между Россией и США по стратегической стабильности не было с начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса, сообщил 30 июня журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так Песков ответил журналистам на соответствующий вопрос, подтвердив, что президент РФ Владимир Путин не имел контактов с американским коллегой Джо Байденом с 24 февраля.

Он также указал, что и в ближайшее время не планируется контактировать с Вашингтоном касательно этого вопроса.

«Нет, к сожалению, пока каких-то планов осязаемых нет на этот счет», — отметил Песков.

9 июня в Госдепартаменте США также сообщали об отсутствии планов проводить встречи с представителями России по теме стратегической стабильности. Как указал тогда американский чиновник, в Госдепе призывают Москву сначала «избрать дипломатию вместо агрессии».

7 июня посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американский диалог находится на беспрецедентно низком уровне и 25 февраля был заморожен по инициативе Вашингтона на неопределенное время.

При этом 6 июня пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон намерен поддерживать связь с Москвой и считает данную меру необходимой в текущих условиях.

Еще 2 июня Песков отмечал, что между Кремлем и Белым домом фактически нет контактов.