Посольство США вывесило ЛГБТ-флаг над площадью ДНР в Москве

Посольство США в Москве вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ над площадью Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом посольство сообщило в четверг, 30 июня, в своем Telegram-канале.

«В Месяц гордости мы чествуем их и вновь обязуемся бороться с дискриминацией и другими препятствиями, которые стоят на пути всеобщего прогресса. Соединенные Штаты стремятся к такому миру, в котором каждый человек будет иметь возможность жить открыто, если он того пожелает», — сообщило посольство США.

Посольство США в Москве написало, что «поднимает сегодня радужный флаг в знак солидарности с сообществом ЛГБТКИ+ и их борьбой за равные права».

Также в посольстве сообщили, что ЛГБТ-активисты «играют неотъемлемую роль в каждом обществе и продолжают вносить важный вклад в его развитие, как это было на протяжении всей истории».

7 июня сообщалось, что заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Севастопольские парламентарии предложили коллегам из Госдумы распространить наказание не только за пропаганду среди детей, но и среди граждан.

По задумке депутатов, пропаганда ЛГБТ повлечет штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей — для граждан, от 100 тыс. до 500 тыс. рублей — для должностных лиц; от 1 млн до 5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток — для юрлиц.

Для иностранцев и лиц без гражданства максимальный штраф составит до 500 тыс. рублей с возможностью административного выдворения за пределы РФ.

Закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, был принят в России в 2013 году.