Власти Шотландии выделили 65 млн фунтов в рамках финансовой помощи Украине

Правительство Шотландии выделило дополнительную финансовую помощь Украине в размере 65 млн фунтов (около $79 млн). Деньги планируется направить на военные расходы, говорится в опубликованном 30 июня сообщении на сайте истеблишмента.

«Мы согласились предоставить финансирование по этому случаю, учитывая очевидную необходимость максимизировать международные усилия по поддержке Украины. Однако нам ясно, что это не должно рассматриваться как какой-либо прецедент, который приводит к тому, что выделенные бюджеты используются для оплаты четко зарезервированных областей политики», — процитировали на сайте министра финансов Шотландии Кейт Форбс.

Там также указано, что это не первая подобная помощь Киеву. Так, 1 млн фунтов ($1 210 000) был передан в Британский Красный Крест и Шотландский католический фонд международной помощи (SCIAF). Еще столько же выделили в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), а 2 млн фунтов ($2 420 000) в Объединенную группу благотворительных организаций.

18 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что необходимо продолжать предоставлять Киеву оружие, технику, боеприпасы. В ходе прошедших переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он предложил, в частности, запустить учебную программу для украинских военных с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.

14 июня посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании понести ответственность за поставки Киеву вооружений. Одной из причин негативного отношения к военной помощи является использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия для обстрела гражданской инфраструктуры.

Западные страны на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву. Так, 6 июня британский министр обороны Бен Уоллес объявил о том, что Великобритания отправит Украине реактивные системы залпового огня M270. Кроме того, страна планирует поставить украинской стороне управляемые ракеты M31A1 с дальностью 70 км для этих систем.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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