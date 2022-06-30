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Власти Шотландии выделили 65 млн фунтов в рамках финансовой помощи Украине

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Фото: Getty Images/NurPhoto/Artur Widak
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Правительство Шотландии выделило дополнительную финансовую помощь Украине в размере 65 млн фунтов (около $79 млн). Деньги планируется направить на военные расходы, говорится в опубликованном 30 июня сообщении на сайте истеблишмента.

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«Мы согласились предоставить финансирование по этому случаю, учитывая очевидную необходимость максимизировать международные усилия по поддержке Украины. Однако нам ясно, что это не должно рассматриваться как какой-либо прецедент, который приводит к тому, что выделенные бюджеты используются для оплаты четко зарезервированных областей политики», — процитировали на сайте министра финансов Шотландии Кейт Форбс.

Там также указано, что это не первая подобная помощь Киеву. Так, 1 млн фунтов ($1 210 000) был передан в Британский Красный Крест и Шотландский католический фонд международной помощи (SCIAF). Еще столько же выделили в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), а 2 млн фунтов ($2 420 000) в Объединенную группу благотворительных организаций.

18 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что необходимо продолжать предоставлять Киеву оружие, технику, боеприпасы. В ходе прошедших переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он предложил, в частности, запустить учебную программу для украинских военных с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.

14 июня посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании понести ответственность за поставки Киеву вооружений. Одной из причин негативного отношения к военной помощи является использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия для обстрела гражданской инфраструктуры.

Западные страны на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву. Так, 6 июня британский министр обороны Бен Уоллес объявил о том, что Великобритания отправит Украине реактивные системы залпового огня M270. Кроме того, страна планирует поставить украинской стороне управляемые ракеты M31A1 с дальностью 70 км для этих систем.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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