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Стоимость газа в Европе достигла отметки в $1600 за 1 тыс. куб. м

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Фото: Global Look press/dpa/Federico Gambarini
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Европейские цены на газ взлетели до показателя $1600 за 1 тыс. куб. м и продолжают расти примерно на 5%, согласно данным лондонской биржи ICE на 30 июня.

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Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на уровне $1570 за 1 тыс. куб. м и вскоре достигли $1582,4. Пока максимум торгов составляет $1604,4 за 1 тыс. куб. м (+5,4%). Сообщается, что отметка в $1600 за 1 тыс. куб. м достигнута впервые с 10 марта текущего года.

Ранее в этот день появилась информация, что алжирский государственный производитель нефти и газа Sonatrach ведет переговоры о том, как получить выгоду от значительного повышения мировых цен на газ в своих долгосрочных контрактах с европейскими странами. Об этом сообщило агентство Reuters.

До этого, 14 и 15 июня, «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающего агрегата, обслуживающих «Северный поток». Причиной было названо то, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

На следующий день стало известно, что приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

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