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Движение на трассе Пермь – Екатеринбург ограничат в июле

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На федеральной трассе Пермь – Екатеринбург с 2 июля ограничат движения в районе 50-го км. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края.

По данным ФКУ Упрдор «Прикамье», ограничения на федеральной автодороге продлятся с 9 утра 2 июля по 30 июля. Меры связаны с реконструкцией участка и проведением дорожно-строительных работ.

Как уточняет ИА «Ура.ру», чтобы проехать в Платошино и соседние населенные пункты, в том числе на птицефабрику, можно воспользоваться транспортной развязкой в районе Кукуштана.

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