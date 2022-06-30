Следы медведя обнаружили в лесах Тамбовской области

В Тамбовской области второй год подряд охотоведы находят следы медведя. Эти животные, как считается, не водятся в регионе.

В 2021 году чаще всего следы встречали в лесных массивах Сосновского, Пичаевского и Бондарского районов. В этом году их видели в Моршанском районе, вдоль реки Цны.

Специалисты, мнение которых приводит ИА «ОнлайнТамбов.Ру», полагают, что медведи приходят в Тамбовскую область из заповедников Мордовии через Рязанскую и Пензенскую области.

Тамбовоблохотуправление уточняет, что эти хищники непосредственно в регионе жили в 1980-х годах.

В начале июня в Комсомольске-на-Амуре ограничили посещение кладбища из-за появления медведей. Звери могли выйти из ближайшего леса, на территории заметили медведицу с медвежатами.