Юристы высказались о планах Минфина снизить налог на доходы от сдачи апартаментов

Российские специалисты в области права усомнились, что планы Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы (ФНС) по предоставлению статуса самозанятых владельцам апартаментов, сдающим их в аренду, и снижению налоговой ставки, могут побудить граждан начать вести свой бизнес легально. Как заявила 30 июня в комментарии «Известиям» юрист «Единого центра защиты» Варвара Мордвина, этому способствует мышление российских граждан, которые любят находить способы обойти законы.

«Есть сомнения, что даже налог в 1% может побудить владельцев апартаментов начать легально вести свой бизнес, таков уж наш менталитет, находить пробелы в законе и пути обхода имеющихся норм. Но те граждане, которые, несмотря на налог, ведут свой бизнес законно и прозрачно, смогут значительно сэкономить и приумножить свой доход», — объяснила она.

По словам юриста, отсутствие легального понятия апартаментов также не дает возможности определить налоговой режим арендного бизнеса. В 2016 году в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России уже пытались определить правовой статус апартаментов приравняв его к статусу жилого помещения, как в многоквартирном доме. Однако в 2018 году Госдума внесла свою редакцию в законопроект по жилищной политике, и позднее отозвала его из парламента. Поэтому определить правовое регулирование такого объекта недвижимости при его сдаче пока не представляется возможным.

Адвокат Константин Ерохин считает в целом инициативу Минфина и ФНС позитивной, так как чем ниже ставка налога, тем прозрачнее будет сфера арендных отношений. По его мнению, подобные инициативы действительно стимулируют собственников заключать долгосрочные договоры аренды и регистрировать их в Росреестре.

«Теоретически льготным налоговым режимом могут воспользоваться владельцы мини-отелей или комплекса апартаментов. Однако, во-первых, максимально «разрешенный» доход самозанятого составляет 200 тыс. рублей в месяц, или 2,4 млн рублей в год, что ограничивает потенциальную экономию владельца гостиницы. А во-вторых, данный вопрос можно отрегулировать законодательно. Например, запретив использование подобного режима лицами, которые владеют двумя или более апартаментами по одному адресу», — указал адвокат.

На вопрос, возможно ли начать платить налог в качестве самозанятого еще до принятия упомянутого закона об апартаментах Ерохин пояснил, что в декабре 2020 года департамент налоговой политики Минфина опубликовал письмо, где разъяснил, что «в отношении доходов, полученных от сдачи в аренду апартаментов, специальный режим налога на профессиональный доход не применяется».

«Однако стоит отметить, что, согласно разъяснениям самого Минфина, его письма носят только информационно-разъяснительный характер и должны восприниматься вместе с другими публикациями специалистов в области налогообложения. Таким образом, сейчас невозможность платить налоги с аренды апартаментов в размере 4% фактически ограничена только письмом ведомства, а не законом. Поэтому учитывая новую законодательную инициативу и общую направленность на снижение налогового бремени владельцев апартаментов, теоретически возможно использовать предложенный льготный режим уже в текущем моменте», — объяснил юрист.

Ранее в четверг «Коммерсантъ» сообщил о том, что Министерство финансов России и ФНС рассматривают возможность предоставления статуса самозанятых владельцам апартаментов, сдающим их в аренду, что позволит уплачивать в бюджет 4% от дохода, вместо 6% по упрощенной системе налогообложения (УСН). Сейчас владельцам такой недвижимости для ее сдачи арендаторам необходимо зарегистрировать ИП или ООО и выплачивать в виде налогов не менее 6%, если речь идет об упрощенной схеме налогообложения.

В декабре 2021 года Минстрой также предложил ввести штрафы для арендодателей, которые при сдаче квартир, апартаментов и машино-мест делают расчеты вне Государственной информационной системы (ГИС), находящейся в разработке. Информацию о сроках и объемах оплаты аренды нужно будет указывать в программе в течение 30 дней со дня заключения договоров или внесения в них изменений.