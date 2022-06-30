Российский исполнитель, выпускник «Фабрики Звезд» Михаил Гребенщиков поделился воспоминаниями о Пьере Нарциссе.

Гребенщиков посетил церемонию прощания с артистом, которая прошла в четверг, 30 июня, в ритуальном зале ЦКБ в Москве, и выступил с речью.

«Это очень больно. Я даже не знаю… Он очень неординарный человек, добрый, позитивный. Мы будем о нем всегда помнить и постоянно смеяться, потому что все воспоминания о Пьере — это юмор и позитив», — цитирует Гребенщикова сайт aif.ru.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».