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Михаил Гребенщиков поделился воспоминаниями о Пьере Нарциссе

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Российский исполнитель, выпускник «Фабрики Звезд» Михаил Гребенщиков поделился воспоминаниями о Пьере Нарциссе.

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Гребенщиков посетил церемонию прощания с артистом, которая прошла в четверг, 30 июня, в ритуальном зале ЦКБ в Москве, и выступил с речью.

«Это очень больно. Я даже не знаю… Он очень неординарный человек, добрый, позитивный. Мы будем о нем всегда помнить и постоянно смеяться, потому что все воспоминания о Пьере — это юмор и позитив», — цитирует Гребенщикова сайт aif.ru.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».

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