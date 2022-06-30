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Подмосковные дачники жалуются на пожароопасный тополиный пух

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Владельцы садовых участков СНТ «Выстрел» под Солнечногорском пожаловались на тополиный пух, покрывший территорию их участков. Это создает высокий риск пожаров.

Соответствующая публикация появилась в одной из соцсетей. Дачники обратили внимание, что любое случайное возгорание или непотушенная сигарета могут привести к уничтожению всего СНТ.

Они рассказали, что стараются не разводить огонь и поливают водой места скопления пуха.

В местной администрации отреагировали на публикацию. Там сообщили, что владельцы садовых участков могут самостоятельно организовать вырубку тополей. Для этого они должны обратиться в отдел администрации за порубочным билетом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил вырубить в Екатеринбурге все тополя, а вместо них высадить другие деревья. Он отметил, что тополиный пух в 2021 году стал причиной сотен пожаров. Кроме того, пух вызывает неудобство у аллергиков.

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