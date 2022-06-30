Более 60 млн рублей направят на ремонт 17 домов на западе Волгограда
В Дзержинском районе Волгограда планируется отремонтировать 17 многоквартирных домов. Подрядчик уже определен, стоимость контракта с ним составила 61,5 млн рублей.
Как сообщает региональный фонд капремонта, речь идет о домах, расположенных в поселке Ангарском. Подрядчиком выбрана компания «МИР» из Чечни. Она согласилась выполнить работы за 61,504 млн рублей.
Как отмечает ИА «НовостиВолгограда.ру», наиболее продолжительный ремонт ожидает дома на улице Семигорской. В каждом необходимо привести в порядок фундамент, крышу, системы тепло-, электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения.
Работы стартуют 28 июня и должны завершиться до конца 2023 года.