Citroen представил электрическую модель e-C4 X

В Citroen объединили кроссовер и седан, назвав модель е-C4 X. Вдобавок новинку сделали электрической, сообщил сайт citroen.fr. Такая модель может стать востребованной сразу на нескольких рынках

Для Европы планируется электроверсия, для остальных рынков буду машины с традиционным ДВС: бензиновым 1.2 PureTech и турбодизелем 1.5 BlueHDi. Такие машины будут оснащать либо 6-ступенчатой механической, либо 8-ступенчатой автоматической коробками передач.

Машину для европейского рынка оснастили электромотором мощностью 136 л.с., который работает от батареи на 50 кВт•ч. Она способна обеспечить электромобилю запас хода до 360 км. Для заряда батареи электромобиля от 0 до 80% машине требуется примерно полчаса.

Французы традиционно снабдили машину фирменной пневматической подвеской Progressive Hydraulic Cushions. Для большего комфорта управления в машину установлены сиденья Advanced Comfort — их наполнитель гасит вибрации. В оснащение новинки также вошли многочисленные ассистенты водителя, а также мультимедиа MyCitroen Drive Plus с 10-дюймовым экраном.

В российском представительстве концерна Stellantis заявили, что пока не планируют поставки новой модели в Россию.

29 июня «Известия» сообщали, что корейский автопроизводитель Hyundai показал электроседан Ioniq 6.