Песков прокомментировал обращение отца приговоренного к казни марокканца

Президент России Владимир Путин не видел обращения отца приговоренного к казни марокканца Брагима Саадуна о помиловании. Об этом в четверг, 30 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В Кремле не видели это обращение», — сказал он журналистам, добавив, что не знает, как именно это обращение направлялось.

Накануне сообщалось, что отец приговоренного к казни марокканца обратился к российскому президенту с просьбой посодействовать помилованию его сына. О том, что отец наемника из Марокко Тахер Саадун написал письмо Путину, 29 июня рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Тахер связался с арабской редакцией телеканала и попросил передать это послание главе государства.

В письме, текст которого главред RT опубликовала в своем Telegram-канале, говорилось, что «Брагим впутался в эту ситуацию совершенно напрасно». Тахер Саадун посетовал на молодость, доброту и неопытность своего сына. По его словам, юноша всегда любил русский язык и культуру, а вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) его надоумила неблагонадежная компания.

Ранее в этот же день эксперты обнародовали информацию о ментальном здоровье Саадуна — он оказался психопатом, однако этот диагноз не относят к заболеваниям.

О 21-летнем Саадуне Брагиме практически ничего не известно. По данным его российского адвоката Игоря Вагина, в Марокко он не смог поступить в вуз, не получилось у него и устроиться на работу. На Украину он приехал в 2019-м, учил русский и даже поступил в вуз в Киеве, но вскоре бросил учебу и заключил контракт с украинскими вооруженными силами. После трехмесячного курса молодого бойца его отправили в Донецкую область.

9 июня Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил Саадуна к высшей мере наказания за наемничество. Вместе с ним к казни приговорены двое британских наемников Эйден Аслин и Шон Пиннер. После вынесения приговора адвокат Юлия Церковникова сказала, что они готовятся подать апелляцию и в случае отказа прошение о помиловании.

В начале июня Министерство обороны РФ назвало численность иностранных наемников на Украине. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, их количество сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Большая их часть была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия реального боевого опыта.

При этом, как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, направляемые Западом на Украину наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.