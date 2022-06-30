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Трамвайную сеть реконструируют в Нижнем Новгороде с 2023 по 2026 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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В Нижнем Новгороде в период с 2023 по 2026 год пройдет масштабная реконструкция трамвайной сети. Об этом официальное сообщество «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» сообщает в соцсети «ВКонтакте».

Работы пройдут поэтапно на всей трамвайной сети города. Власти планируют отремонтировать более 100 км путей, а также закупить 170 единиц электротранспорта.

Как уточняет ИА «НьюсНН», 30 июня в Нижнем Новгороде запустили интерактивную карту новой маршрутной сети. В городе появятся два новых маршрута, еще 17 претерпят изменения, а пять существующих планируется отменить.

Внедрение сети стартует в августе-сентябре 2022 года. Полностью перейти на новую систему планируется к 2025 году.

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