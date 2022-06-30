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В Кремле прокомментировали обмен пленными в формате 144 на 144

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главным для России является возвращение ее военных и всех тех, кто сражается за право существования Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление в четверг, 30 июня, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражались и сражаются за право на жизнь людей Луганской и Донецкой народных республик. Это очень важно. По деталям я опять же не уполномочен что-либо говорить, это исключительно и полностью прерогатива наших военных», — ответил Песков на вопрос о принципах формирования списков для обмена.

Накануне, 29 июня, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о завершении обмена военнопленными с украинской стороной в формате 144 на 144. Он также указал на серьезные травмы нескольких переданных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ): у них тяжелые ранения вплоть до ампутации конечностей и прочих осложнений.

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Как отметили позднее в Минобороны РФ обмен был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина.

24 июня появилась информация о сдаче в плен свыше 600 украинских боевиков под Лисичанском в ЛНР. Также более 40 бойцов из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в Горском и Золотом. Они получили возможность связаться с родными в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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