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Sonatrach планирует повысить цены на газ для европейских покупателей

СМИ: алжирская компания Sonatrach хочет повысить цены на газ для Европы
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Алжирский государственный производитель нефти и газа Sonatrach ведет переговоры о том, как получить выгоду от значительного повышения мировых цен на газ в своих долгосрочных контрактах с европейскими покупателями. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Источники отметили, что компания на данный момент рассматривает несколько вариантов, включая частичную привязку к спотовым ценам на газ в контрактах, которые исторически были привязаны к цене на нефть марки Brent.

Компания пытается пересмотреть цены с компаниями, получающими газ по подводному трубопроводу Medgaz, включая Naturgy, Cepsa и Endesa в Испании, Engie во Франции и Galp в Португалии.

Нефтяная госкомпания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.

14 и 15 июня российский «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Причиной было названо то, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

На следующий день стало известно, что приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

16 июня постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока» могут привести к остановке всего проекта. Дипломат отметил, что для Германии это сравнимо с катастрофой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций. Вопрос о том, когда вернутся турбины Siemens, представитель Кремля переадресовал «Газпрому».

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