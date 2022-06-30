Экс-жена Пьера Нарцисса на мгновение лишилась чувств на похоронах певца

Бывшая жена российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса Валерия Калачева на мгновение лишилась чувств на похоронах экс-супруга, которые состоялись в четверг, 30 июня.

На выручку ей пришел продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер. Он подхватил женщину и дал возможность прийти в себя, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день Калачева рассказала, что Нарцисс совершил роковой поступок непосредственно перед операцией на почках, отправившись в спортзал, хотя ощущал боль по всему телу.

Прощание с Пьером Нарциссом состоялось в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Церемония неоднократно переносилась из-за того, что бывшей жене певца не отдавали тело усопшего.

Похоронят артиста, согласно желанию родственников исполнителя, в Камеруне, где находится семейный склеп.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».