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Дело по факту гибели ребенка под колесами такси возбудили на Урале

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В городе Серов Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении таксиста, который насмерть сбил семилетнего мальчика. Об этом сообщил старший помощник главы регионального СУ СКР Александр Шульга.

По его словам, 56-летнего местного жителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП»).

Как уточняет «ТагилСити.ру», наезд произошел в среду, 29 июня, около дома № 56 по проспекту Серова. Водитель такси, в салоне которого находились пассажиры, сбил ребенка, который перебегал проезжую часть в непредусмотренном для этого месте.

Водитель и пассажиры после ДТП вышли из машины и вызвали скорую помощь. Таксист, воспользовавшись суматохой, скрылся. Он бросил автомобиль на парковке и уехал на автобусе в город Краснотурьинск. Вечером мужчина вернулся на попутке, его задержали в магазине.

Проведенное тестирование показало наличие алкоголя. Как утверждает задержанный, в момент аварии он был трезв, а выпил после трагедии.

В начале 2022 года таксист уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Тогда его оштрафовали.

Расследование уголовного дела продолжается.

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