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Нормативы по заготовке дров увеличат в Красноярском крае

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Норму заготовки дров для отопления увеличат в Красноярском крае. Соответствующие законопроекты будут приняты до начала отопительного сезона в регионе.

Первый законопроект предусматривает, что жители региона могут заготавливать древесину по договорам для собственных нужд. По Красноярскому краю норматив составляет 20 кубометров древесины на семью. Для жителей Енисейского, Кежемского, Мотыгинского, Туруханского, Северо-Енисейского районов, Таймыра и Эвенкии норматив изначально увеличен до 30 кубометров.

Во время первого чтения в законодательном собрании норму увеличили до 35 кубометров, она теперь распространяется на Енисейск и Лесосибирск. Также поступило предложение учесть дополнительную норму, так как жителям сельской местности приходится отапливать дровами не только дома, но и хозяйственные постройки, стайки и бани. В обновленной редакции законопроект предусматривает увеличение нормы на 5%, кроме жителей Красноярска. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Еще один законопроект предусматривает субсидию для лесозаготопителей, которые готовы бесплатно обеспечивать граждан дровами из не востребованных на рынке остатков от лесозаготовки. Предприниматели готовы предоставлять местным жителям до 600 тыс. кубометров древесины в год.

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