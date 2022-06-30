Новая улица появилась у озера Средний Кабан в Казани

В Казани появилась новая улица. Ее создали в Приволжском районе, возле озера Средний Кабан. Соответствующее постановление подписал глава городского исполнительного комитета Рустем Гафаров.

Новая улица называется «Улица Ярдем» с версией на татарском языке «Ярдәм урамы». Наименование согласовали с комиссией по топонимике, закон об общих принципах организации местного самоуправления нарушен не был, отмечает Inkazan.ru.

Постановление о наименовании вступило в силу с 30 июня, но сервисы «Яндекс.Карты» и «2ГИС» изменения еще не внесли.

Улица идет от самого начала озера Средний Кабан. Она расположена между улицами Ачинская и Военный 33-й городок на пересечении с Фермерским шоссе, уточняет ИА «Татар-информ».

В мае две новые улицы появились в Советском районе Казани. Им присвоили название Ласковая и Рождественская.

Ранее сообщалось, что в Казани со 2 июля изменят трамвайную сеть. Решение принято из-за многочисленных обращений местных жителей и по результатам анализа действующих маршрутов.