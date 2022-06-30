В ЕС определят правила обращения с запрещенными к транзиту в Калининград товарами

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ближайшие дни Еврокомиссия опубликует правила, по которым будет осуществляться транзит в Калининград через Литву.

«Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит рекомендации по обращению с этими транзитными товарами», — рассказал он DPA в четверг, 30 июня.

Литовский лидер также подчеркнул, что выступает решительно против организации «зеленого коридора для специальных грузов». Он также добавил, что решаться вопрос транзита должен между Россией и Еврокомиссией.

Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники рассказало, что транзит санкционных товаров в Калининград возобновится в течение следующей недели. По словам источников, европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с Литвой, чтобы разрядить конфликт с Россией.

Помимо этого, 29 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство следит за ситуацией и Литву будут ждать болезненные ответные меры за ситуацию вокруг Калининграда. Захарова добавила, что надеется на здравый смысл западных партнеров.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такой шаг Литвы незаконным. По его мнению, эти решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов, выступая 28 июня в пресс-центре МИЦ «Известия», заявил, что на фоне транспортной блокады Калининградской области необходимо расширять возможности морских перевозок в регион. Он уточнил, что решение Литвы меняет логистику, сроки доставки товаров. По его словам, сейчас наблюдаются проблемы с поставками металлов и стройматериалов, в первую очередь цемента.