Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назвал геноцидом действия киевских властей в Донбассе
Мир
ВКС России уничтожили более 80 наемников в Николаеве
Мир
Путин заявил о формировании многополярной системы в мире
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате падения лифта в офисном здании в Мытищах
Мир
Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном заметили в Лондоне
Мир
В ЕС определят правила обращения с запрещенными к транзиту в Калининград товарами
Мир
В Минобороны сообщили об уничтожении пункта управления ВСУ «Хортица»
Общество
Глава ГИБДД Черников анонсировал новые нормы пользования электросамокатами
Общество
Прощание с певцом Пьером Нарциссом началось в Москве
Мир
ВС России вывели гарнизон с острова Змеиный
Мир
В Турции подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян

Жительница Иркутска лишилась 7 млн рублей из-за мошенников

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 50-летней женщины. Потерпевшая лишилась 7 млн рублей.

Клиенты банков смогут ограничить онлайн-операции для защиты от мошенников

По словам местной жительницы, несколько дней назад ей поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она предложила женщине перевести все накопления на «безопасный» счет, чтобы избежать преступных действий. Потерпевшая выполнила все инструкции мошенницы. После этого женщине сообщили, что от ее имени кто-то якобы пытается оформить кредит, в целях безопасности ей предложили оформить собственную заявку на кредит. Иркутянка оформила займ и перечислила средства в течение нескольких дней, пишет ИА IrkutskMedia.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». СОтрудники полиции рекомендуют гражданам прекращать любые подозрительные звонки от имени «банка».

В Нижнем Тагиле 35-летняя женщина лишилась из-за мошенников 1 млн рублей. Потерпевшей предложили установить приложение на телефон якобы для подработки, а также оформить кредиты и перевести деньги на определенные счета.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022