Жительница Иркутска лишилась 7 млн рублей из-за мошенников

В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 50-летней женщины. Потерпевшая лишилась 7 млн рублей.

По словам местной жительницы, несколько дней назад ей поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она предложила женщине перевести все накопления на «безопасный» счет, чтобы избежать преступных действий. Потерпевшая выполнила все инструкции мошенницы. После этого женщине сообщили, что от ее имени кто-то якобы пытается оформить кредит, в целях безопасности ей предложили оформить собственную заявку на кредит. Иркутянка оформила займ и перечислила средства в течение нескольких дней, пишет ИА IrkutskMedia.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». СОтрудники полиции рекомендуют гражданам прекращать любые подозрительные звонки от имени «банка».

В Нижнем Тагиле 35-летняя женщина лишилась из-за мошенников 1 млн рублей. Потерпевшей предложили установить приложение на телефон якобы для подработки, а также оформить кредиты и перевести деньги на определенные счета.