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Финансовый аналитик усомнился в возможности ослабления рубля

Финансист Джиоев усомнился в возможности ослабления рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В последние месяцы наблюдается укрепление рубля вследствие дисбаланса спроса и предложения на валютном рынке. Аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев объяснил в четверг, 30 июня, за счет чего происходит укрепление рубля, а также сделал предположение относительно того, продолжится ли такое развитие событий.

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«Высокие мировые цены на энергоносители обеспечивают приток валюты в страну, а вкупе со снижением импорта ослабляется и спрос на нее. Помимо этого, введение комиссий на обслуживание валютных счетов в некоторых банках также оказывает влияние на краткосрочное увеличение предложения валюты», — рассказал он в беседе с Lenta.Ru.

Финансист также допустил, что темпы дальнейшего укрепления рубля на короткий срок смогут приостановить поставки газа по «Турецкому потоку» и ограничение пропускаемых объемов по «Северному потоку».

«Если рассматривать дальнейшую перспективу движения рубля, то, на наш взгляд, при сохранении текущих параметров валютного рынка тренд на укрепление рубля никуда не исчезнет», — заключил эксперт.

Накануне курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 50 рублей впервые с мая 2015 года.

В тот же день глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики РФ, передает RT. Когда начинают управлять курсом, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть «мы привязываемся к валютам чужих стран», подчеркнула она.

27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идея отказа от плавающего курса рубля на данный момент является дискуссией экспертов. Он призвал дождаться консолидированной позиции кабмина.

16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль — «рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отмечала Набиуллина.

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