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ВС России вывели гарнизон с острова Змеиный
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Остров Змеиный: почему Россия решила вывести свой гарнизон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Остров Змеиный, который находится в Черном море, перешел под контроль российской армии в первые дни проведения спецоперации по защите Донбасса, которая была начала 24 февраля. Однако 30 июня официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что РФ вывела гарнизон с острова.

По его словам, ВС России завершили выполнение задач на острове и вывели гарнизон в качестве жеста доброй воли. Официальный представитель российского военного ведомства подчеркнул, что таким образом РФ демонстрирует миру, что не создает препятствий для Организации Объединенных Наций (ООН) по созданию гумкоридора, чтобы вывозить сельхозпродукцию с украинской территории.

Острый остров: отбита украинская атака на Змеиный в Черном море
В неудавшемся штурме участвовало 15 украинских беспилотников, а с континента наносились артиллерийские и ракетные удары

Как отметил Конашенков, теперь киевские власти не смогут спекулировать на теме продовольственного кризиса, при этом ссылаясь на то, что в настоящее время нет возможности вывести зерно из Украины из-за тотального контроля России над северо-западной частью Черного моря.

Теперь же «слово за украинской стороной», указал представитель МО РФ. Он пояснил, что Украина всё еще не разминировала побережье Черного моря со своей стороны в том числе припортовые акватории.

Ранее украинские вооруженные формирования несколько раз предпринимали попытки отбить остров, однако все они оборачивались для Украиной провалами.

Так, 26 июня была отбита очередная атака ВСУ. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил украинский самолет Су-25, а также 12 реактивных снарядов. Конашенков тогда отметил, что жертв среди личного гарнизона и разрушений объектов не было.

До этого, 20 июня, украинский вооруженные формирования намеревались захватить Змеиный. В тот раз в атаке принимали участие 15 беспилотников. Помимо этого, по острову с континента наносились удары, в том числе баллистическими ракетами «Точка-У». Но в результате ответных ударов Украина потеряла 13 дронов, а также артиллерийское оружие и пусковые установки комплексов противовоздушной обороны.

В ответ российская сторона ударила «Ониксами» по ангарам с турецкими Bayraktar на военном аэродроме «Школьный». Кроме того, ВС РФ уничтожили два артиллерийских взвода 155-миллиметровых гаубиц М-777 на острове Кубанский и две пусковые установки ЗРК «С-300» в Одесской области.

Как объяснил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков, у Змеиного важное стратегическое положение, поскольку с острова можно контролировать абсолютно все подходы к Одессе. При этом сам острой обладает небольшой территорией.

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