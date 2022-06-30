Путин указал на попытку подменить международное право диктатом

Система международного права в мире нуждается в развитии, а не в его отмене. Однако именно сейчас она начала многими странами подменяться диктатом и намеренным отказом соблюдать принципы гуманизма и справедливости. Об этом заявил 30 июня президент России Владимир Путин.

«Это не просто юридические формулы, а именно те ценности, которые отражают все многообразие нашей цивилизации», — указал глава государства в приветствии к участникам X Петербургского международного юридического форума.

Как отметил российский лидер, в сегодняшнем мире звучат слова о том, что право уже не может адекватно реагировать на проблемы и вызовы современности, а также на бурные и фундаментальные изменения.

«Раздаются и более радикальные оценки об отмене самого понятия международного права. В корне не согласен с подобными выводами. Безусловно, система международного права нуждается в развитии, но не нужно, что называется, путать причину и следствие», — сказал президент РФ.

Путин также отметил, что кризисы рождаются не из-за пороков, якобы присущих праву.

Выступая перед участниками форума, российский лидер указал и на то, что многополярная система в мире формируется активно, и этот процесс необратим.

В Совете безопасности России в четверг также усомнились в наличии развитого стратегического мышления у лидеров стран Евросоюза (ЕС) и США. Как заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов, политика стран Запада становится все более авантюристической и агрессивной, а в ее основе лежат полный отрыв от реальности и стремление «сконструировать собственный воображаемый мир, которым они будут править». Подобный подход, по его мнению, представляет угрозу для всего человечества.

Ранее в июне Владимир Путин отметил, что ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой. В этих условиях глава государства призвал активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности РФ.

23 июня президент РФ на XIV саммите БРИКС заявил, что роль БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) сейчас востребована для выстраивания многополярного мира. Российский лидер также подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.