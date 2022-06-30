Судьбу исторического кинотеатра в Петрозаводске решат жители

Жителям Петрозаводска предложили решить судьбу здания бывшего кинотеатра «Искра». Вопрос о сносе объекта вынес на голосование мэр Владимир Любарский. Он подтвердил, что вокруг здания действительно построили забор, но это было сделано не для сноса, а для того чтобы защитить объект от вандалов.

Любарский заверил, что бывший кинотеатр демонтировать не будут, поскольку он является объектов культурного наследия. Новые собственники планируют сменить профиль использования здания, но каким он будет — решать жителям города, пишет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске построят новый жилой квартал «Равновесие». Площадь выбранного участка составляет более 21 га. На территории возведут жилые дома, объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 4 млрд рублей.