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Прощание с певцом Пьером Нарциссом началось в Москве
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В Москве завершилось прощание с певцом Пьером Нарциссом

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Фото: ТАСС/Виталий Смольников
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Церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом завершилась в Москве. Участие в ней приняли родные артиста, а также коллеги по сцене.

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Траурная церемония проходила в ритуальном зале ЦКБ. Гроб был накрыт флагом Камеруна, друзья и поклонники исполнителя принесли множество красных, розовых и белых роз.

Присутствующие делились своими эмоциями и воспоминаниями об ушедшем артисте.

«Нарцисс, любимый, я всегда буду любить тебя. Наш путь был с тобой сложный… Слезы, приключения, радости… Я сейчас принимаю тебя всецело таким, какой ты есть… Ты принес очень много добра. Ты сделал здесь (в России) большую карьеру… Мы не прощаемся с тобой», — заявила бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева.

Она также заявила, что все имущества мужа, в том числе его квартира, записано на нее, а его родственникам она ничего не намерена передавать, пишет сайт kp.ru.

В церемонии также приняли участие дочь певца Каролина-Кристель, телеведущая Яна Чурикова, участник группы «Корни» Александр Бердников и другие. Представитель посольства Камеруна отметил, что «артист не умирает». Он добавил, что сразу после церемонии тело отправят в аэропорт, а затем в Камерун. Как пишет RT, планируется, что артист будет похоронен на родине, в Камеруне, в фамильном склепе.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».

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