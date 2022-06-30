Оползневый участок шоссе в Новороссийск восстановят в Сочи

В Сочи стартовали работы по восстановлению оползневого участка Новороссийского шоссе. Дорога пострадала во время обильных ливневых дождей.

По словам заместителя главы города Николая Бескровного, режим чрезвычайной ситуации был введен еще в апреле. Это позволило оперативно приступить к ремонту аварийного участка. Планируется возведение подпорной стены протяженностью 36 м из буронабивных свай длиной 18 м и анкерных свай длиной 24 м. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Движение по шоссе не прекращается во время ремонта. Ожидается, что подрядчик выполнит работы до конца сентября.

После сильных осадков в конце июня оползневые процессы активизировались на нескольких участках улично-дорожной сети Сочи. Всего зарегистрировано больше 200 потенциально опасных участков. До конца 2022 года будет выполнена диагностика, что позволит классифицировать геологические процессы.