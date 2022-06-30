Вдова Пьера Нарцисса рассказала о роковом поступке певца перед операцией

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс, умерший 21 июня в возрасте 45 лет, совершил роковой поступок непосредственно перед операцией на почках, отправившись в спортзал, хотя ощущал боль по всему телу. Об этом вдова артиста Валерия Калачева рассказала в четверг, 30 июня, в беседе с сайтом kp.ru.

По словам женщины, исполнитель перед операцией активно строил планы на будущее и старался вести себя как полностью здоровый человек.

После тренировки Нарциссу стало плохо. Тогда врач предупредил его, что если сразу не лечь в больницу, то не исключен летальный исход.

Ранее в этот день прощание с Пьером Нарциссом началось в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.

Ранее сообщалось, что траурная церемония состоится в Москве, а похоронят артиста, согласно желанию родственников исполнителя, в Камеруне, где находится семейный склеп.

Церемония прощания с Пьером Нарциссом была перенесена с 25 на 29 июня, из-за что бывшей жене певца не отдали тело усопшего.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц», передает агентствотгородскях новостей «Москва».