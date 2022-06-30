Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назвал геноцидом действия киевских властей в Донбассе
Мир
ВКС России уничтожили более 80 наемников в Николаеве
Мир
Путин заявил о формировании многополярной системы в мире
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате падения лифта в офисном здании в Мытищах
Мир
Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном заметили в Лондоне
Мир
В ЕС определят правила обращения с запрещенными к транзиту в Калининград товарами
Мир
В Минобороны сообщили об уничтожении пункта управления ВСУ «Хортица»
Общество
Глава ГИБДД Черников анонсировал новые нормы пользования электросамокатами
Общество
Прощание с певцом Пьером Нарциссом началось в Москве
Мир
ВС России вывели гарнизон с острова Змеиный
Мир
В Турции подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян

Вдова Пьера Нарцисса рассказала о роковом поступке певца перед операцией

0
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс, умерший 21 июня в возрасте 45 лет, совершил роковой поступок непосредственно перед операцией на почках, отправившись в спортзал, хотя ощущал боль по всему телу. Об этом вдова артиста Валерия Калачева рассказала в четверг, 30 июня, в беседе с сайтом kp.ru.

По словам женщины, исполнитель перед операцией активно строил планы на будущее и старался вести себя как полностью здоровый человек.

После тренировки Нарциссу стало плохо. Тогда врач предупредил его, что если сразу не лечь в больницу, то не исключен летальный исход.

Ранее в этот день прощание с Пьером Нарциссом началось в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.

Ранее сообщалось, что траурная церемония состоится в Москве, а похоронят артиста, согласно желанию родственников исполнителя, в Камеруне, где находится семейный склеп.

Церемония прощания с Пьером Нарциссом была перенесена с 25 на 29 июня, из-за что бывшей жене певца не отдали тело усопшего.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц», передает агентствотгородскях новостей «Москва».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022