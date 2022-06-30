Все восемь полос откроют на южном подъезде к Ростову с 30 июня

На южном подъезде к Ростову-на-Дону откроют все восемь полос. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

В четверг, 30 июня, между разворотной эстакадой и новым пойменным мостом откроются четыре дополнительные полосы. Таким образом, на участке заработают все восемь предусмотренных полос, пишет RostovGazeta.

Отмечается, что расширение проезжей части велось оперативно и с опережением графика.

По данным управления, в ближайшие дни также будет перекрыт съезд Батайск — Краснодар. Там запланированы дорожные работы. Проект предусматривает расширение до восьми полос участка дороги от развязки до ТРЦ «Мегамаг».