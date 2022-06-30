Сгоревший гипермаркет восстановят в Томске

В Томске рабочие начали монтаж несущих колонн гипермаркета «Лента», сгоревшего в 2021 году. Их планируется установить в течение пяти дней.

Начальник участка рассказал РИА «Томск», что уже смонтировано 12 из 52 несущих колонн. После их установки рабочие начнут возводить металлический каркас и обшивать здание сэндвич-панелями. Завершить работы планируется в ноябре-декабре 2022 года.

Пожар в ТЦ «Лента» произошел в декабре 2021 года. Площадь возгорания составила порядка 3,5 тыс. кв. м. Обошлось без пострадавших.

3 июня сообщалось о пожаре на западе Москвы, в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Возгорание наблюдалось с первого по четвертый этаж. Вспыхнула обшивка на фасаде здания. Начальник главного управления МЧС по Москве, генерал-майор Сергей Желтов работал на пожаре и стал одним из пострадавших: он был госпитализирован с инфарктом миокарда и термоингаляционным поражением.