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В Госдуме заявили о борьбе России за каждого пленного бойца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Россия участвует в обмене военнопленных, необходимо в этом вопросе бороться за вызволение каждого русского бойца. Об этом 30 июня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Государственной Думы.

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«[Обменивают] тех, кто находится в таком состоянии, что правильно их взять и передать, обменяв на наших ребят (...) Надо их вызволять из плена, надо бороться за каждого», — сказал он депутатам.

Кроме того, спикер Госдумы посоветовал проводить личные встречи с семьями российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации в Донбассе, проявлять уважение и оказывать поддержку тем, кто воюет.

«Мы с вами все избраны от разных территорий, знаем, кто находится сегодня на территории Украины, знаем семьи погибших... Давайте это в обязательном порядке будем делать», — подчеркнул Володин.

Ранее в этот день был организован и проведен обмен пленными 144 на 144 по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что самая главная задача — освобождение военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Согласно данным Минобороны, общее число захваченных или сдавшихся в плен военнослужащих Украины составляет более 6 тыс. человек.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начавшаяся 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины.

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