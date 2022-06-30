Многодетным семьям компенсируют плату за детский сад в ЕАО

Новую меру поддержки семей предусмотрели в Еврейской автономной области. Теперь семьи будут получать полную компенсацию платы за пребывание детей в детских садах.

Вопрос был рассмотрен на заседании правительства региона. Мера поддержки затронет те семьи, в которых детский сад одновременно посещают трое или более детей. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Выплата будет назначаться семьям вне зависимости от их материального положения. Перерасчет планируется с января 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность выплаты компенсаций многодетным семьям за платное обучение в колледжах по образовательным программам среднего профессионального образования.