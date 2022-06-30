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Лондон раскритиковал Фареры за разрешение российским судам ловить рыбу в британских водах

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Руководители британских рыбных хозяйств раскритиковали Фарерские острова из-за отказа разорвать договор о рыболовстве с Россией. Об этом 27 июня сообщила газета Daily Express.

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По информации издания, власти Фарер предоставили Москве право на ежегодный вылов 75 тыс. т путассу в их общем с Великобританией специальном участке.

Глава Шотландской ассоциации пелагических рыбаков Ян Гатт сказал, что разочарован решением Фарерских остров «прикрыться соглашением о рыболовстве» с Москвой.

«Это позволит российским судам свободно ловить путассу не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании», — приводит его слова газета.

Источник издания сообщил, что власти Великобритания не будут выдавать лицензии судам под российским флагом на ловлю рыбы в своих водах и призывают Фарерские острова «последовать этому примеру».

При этом старший советник министерства рыболовства Фарерских островов Улла Ванг указала на важность соглашения о рыболовстве, так как четверть всего экспорта идет в Россию. Она также уточнила, что договор могут пересмотреть в конце текущего года.

10 июня полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что власти России изымут у Японии право вылова рыбы у Южных Курил из-за отказа платить за квоты. Трутнев уточнил, что российская сторона не видит смысла ограничивать экспорт рыбы из РФ в Японию.

6 апреля первый заместитель директора Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) Байсолт Хамзатов заявил «Известиям», что в настоящее время активно ведется работа по восстановлению российского рыболовецкого флота, так как ориентироваться на импорт рыбы сейчас нецелесообразно в связи с высокой турбулентностью в сфере поставок продукции.

24 марта в Росрыболовстве заявили «Известиям», что внимательно отслеживают ситуацию на внутреннем рынке по обеспечению потребителей доступной рыбной продукцией и выступает за стабилизацию цен. Там отметили, что в качестве оптимального варианта для стабилизации ведомство видит механизм саморегулирования и диалога между добытчиками, производителями продукции и торговыми сетями без применения административных рычагов.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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