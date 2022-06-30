Лондон раскритиковал Фареры за разрешение российским судам ловить рыбу в британских водах

Руководители британских рыбных хозяйств раскритиковали Фарерские острова из-за отказа разорвать договор о рыболовстве с Россией. Об этом 27 июня сообщила газета Daily Express.

По информации издания, власти Фарер предоставили Москве право на ежегодный вылов 75 тыс. т путассу в их общем с Великобританией специальном участке.

Глава Шотландской ассоциации пелагических рыбаков Ян Гатт сказал, что разочарован решением Фарерских остров «прикрыться соглашением о рыболовстве» с Москвой.

«Это позволит российским судам свободно ловить путассу не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании», — приводит его слова газета.

Источник издания сообщил, что власти Великобритания не будут выдавать лицензии судам под российским флагом на ловлю рыбы в своих водах и призывают Фарерские острова «последовать этому примеру».

При этом старший советник министерства рыболовства Фарерских островов Улла Ванг указала на важность соглашения о рыболовстве, так как четверть всего экспорта идет в Россию. Она также уточнила, что договор могут пересмотреть в конце текущего года.

10 июня полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что власти России изымут у Японии право вылова рыбы у Южных Курил из-за отказа платить за квоты. Трутнев уточнил, что российская сторона не видит смысла ограничивать экспорт рыбы из РФ в Японию.

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