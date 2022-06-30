Отопительный сезон завершился в отдаленных микрорайонах Магадана

Котельные отключили в отдаленных микрорайонах Магадана. Тем не менее в городе продолжается отопительный сезон.

По словам директора МУП «Магадантеплосеть» Максима Морозова, по-прежнему работает Магаданская ТЭЦ. Котельные в Соколе, Дукче, Уптаре, а также микрорайонах Снежный и Авиатор отключены, большинство из них уже прошли опрессовку, пишет ИА MagadanMedia.

В течение нескольких дней средняя температура воздуха составляла +8,1 градус. Для завершения отопительного сезона по нормативам среднесуточная температура должна превышать 8 градусов в течение пяти суток.

Ранее сообщалось, что правительство Омской области направило субсидии 17 районам на подготовку к отопительному периоду. Общий объем финансирования составляет 25 млн рублей.