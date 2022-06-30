Бывший руководитель «Формулы-1» высказался о своей поддержке Путина

Экс-руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что по-прежнему поддерживает президента России Владимира Путина и готов был бы «заслонить его от пули». Об этом 30 июня он рассказал в эфире передачи Good Morning Britain.

«Я бы по-прежнему принял пулю за него. Лучше бы обойтись без ранений, но я бы словил пулю, потому что он первоклассный человек и поступает так, как считает верным. Он делает это ради России», — сообщил Экклстоун.

Бывший глава «Формулы-1» также подчеркнул, что если бы Зеленский имел достаточное желание провести диалог с Путиным, то этот диалог состоялся бы.

«На Украине есть один человек — насколько я понимаю, он был комиком. И, похоже, он хочет оставаться в своей профессии. Считаю, если бы он как следует подумал, то предпринял бы достаточные усилия, чтобы поговорить с мистером Путиным — разумным человеком — выслушал бы его и что-то сделал», — резюмировал Экклстоун.

Официальное руководство «Формулы-1» уже отреагировало на слова бывшего руководителя.

«Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются только его личным взглядом, и они очень резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта», — сказано в официальном заявлении организации.

Берни Экклстоун — крупный британский предприниматель, занимал пост главы «Формулы-1» с 1978 по 2017 год. В октябре 2014 года он присутствовал на первом российском Гран-при чемпионата в Сочи и наблюдал за гонками из одной ложи с Путиным. Позднее Экклстоун заявлял, что поддерживает российского президента и «то, что он делает».